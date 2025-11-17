FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.



Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda 27 Kasım Perşembe günü 21.00’de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Bosna Hersek maçına çıkacak. Milliler, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00’da İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak. ”



12 DEV ADAM'IN KADROSU