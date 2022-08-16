A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da turnuvaya katılacak

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak ve 19 Ağustos'ta sona erecek turnuvada ay-yıldızlı ekip, Yunanistan, Gürcistan ve Polonya ile karşılaşacak.



Öte yandan, turnuva için bugün Atina'ya giden millileri, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu karşılayarak turnuva öncesi başarılar diledi.



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Akropolis Turnuvası maç programı şöyle:



YARIN



18.00 Türkiye-Gürcistan



18 AĞUSTOS PERŞEMBE



18.00 Polonya-Türkiye



19 AĞUSTOS CUMA



21.00 Yunanistan-Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan'da oynayacağı tüm maçlar NTV'den canlı yayınlancak.