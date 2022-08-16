A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da turnuvaya katılacak

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.08.2022 - 17:37
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak ve 19 Ağustos'ta sona erecek turnuvada ay-yıldızlı ekip, Yunanistan, Gürcistan ve Polonya ile karşılaşacak.
Öte yandan, turnuva için bugün Atina'ya giden millileri, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu karşılayarak turnuva öncesi başarılar diledi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Akropolis Turnuvası maç programı şöyle:
YARIN
18.00 Türkiye-Gürcistan
18 AĞUSTOS PERŞEMBE
18.00 Polonya-Türkiye
19 AĞUSTOS CUMA
21.00 Yunanistan-Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan'da oynayacağı tüm maçlar NTV'den canlı yayınlancak.