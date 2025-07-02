A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu’nda yer alıyor.

Grup karşılaşmalarını Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynayacak ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçında 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18.00’de Letonya ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.45’te Çekya ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.15’te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında ise 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.45’te Estonya ile mücadele edecek. A Grubu'ndaki son maç ise 3 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.15’te Sırbistan ile olacak.

