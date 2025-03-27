A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri belli oldu.



Organizasyonun kura çekimi Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Sirki'nde gerçekleştirildi.



Kura çekimine 4. torbadan giren ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda ev sahibi ülke Letonya'nın yanı sıra Estonya, Portekiz, Çekya ve Sırbistan ile eşleşti.



2025 Avrupa Şampiyonası 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.



GRUPLAR



2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki gruplar şu şekilde oluştu:



A Grubu: Letonya, Estonya, Portekiz, Türkiye, Çekya, Sırbistan



B Grubu: Finlandiya, Litvanya, İsveç, Büyük Britanya, Karadağ, Almanya



C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, İspanya



D Grubu: Polonya, İzlanda, Belçika, İsrail, Slovenya, Fransa



FORMAT



Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 ülke, 6 takımın yer alacağı 4 grupta mücadele edecek.



Gruplarında ilk 4 sıraya giren ekipler son 16'ya kalacak.



A Grubu maçları Riga, B Grubu maçları Tampere, C Grubu maçları Limassol, D Grubu maçları ise Katowice'de oynanacak.