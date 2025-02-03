A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya maçı biletleri satışta

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü İtalya ile İstanbul'da oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıktı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.



Basketbolseverler, Türkiye-İtalya maçının biletlerini online olarak satın alabilecek.