A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya maçı kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi ay-yıldızlıların 12 kişilik maç kadrosu da belli oldu.



Millilerin 12 kişilik İtalya maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Berk Uğurlu, Buğrahan Tuncer, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Okben Ulubay, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir."

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya'nın Pesaro kentindeki Vitrifrigo Arena'da oynanacak karşılaşma bu akşam aat 22.30’da başlayacak.



İtalya-Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak