A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu: Larkin ve Cedi Osman döndü

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosuna 19 isim çağırıldı.

FENERBAHÇE AYRINTISI

Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararı nedeniyle kadroda sarı lacivertlilerden basketbolcu bulunmuyor.



Sarı lacivertliler daha önce Ergin Ataman görevde olduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeyeceğini açıklamıştı.

NBA'de Houston forması giyen Alperen Şengün'de kadroda yer almadı.

MAÇLAR NE ZAMAN?



12 Dev Adam Eurobasket Elemeleri B Grubu'nda üçüncü maçında cuma günü Macaristan'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.



Ay yıldızlılar, 25 Kasım Pazartesi günü yine Macaristan ile bu kez deplasmanda karşılaşacak.



ADAY KADRO



Ay-yıldızlıların aday kadrosu şu şekilde:



Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabacı (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)