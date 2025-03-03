A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın muhtemel rakipleri: Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kura heyecanı

Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekimine 4. torbadan katılacak.



Şampiyonaya katılacak 24 takım FIBA Erkekler Dünya Sıralamasına göre torbalara ayrıldı.



Türkiye, kuraya dördüncü torbadan Finlandiya, Gürcistan ve İsrail ile katılacak. Kura çekimi, 27 Mart'ta Riga'da TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 24 takım 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.



Şampiyonanın torbaları şöyle oluştu:



1. Torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

2. Torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

3. Torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

4. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail

5. Torba: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya

6. Torba: İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi



Bu yıl 42’ncisi düzenlenecek FIBA EuroBasket’te ilk torba; dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan Sırbistan, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 2024 Olimpiyat Oyunları ikincisi Fransa ve son FIBA EuroBasket şampiyonu İspanya'dan oluşuyor.

Turnuvanın ev sahiplerinden Kıbrıs Rum Kesimi etkinlikte ilk kez yer alacak. İzlanda, Letonya, Portekiz ve İsveç gibi dört ülke de Avrupa Şampiyonası'na dönüş yapacak.



Şampiyona, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Grup aşaması Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Tampere (Finlandiya), Katowice (Polonya) ve Riga (Letonya) şehirlerinde düzenlenecek. Organizasyonun final aşaması ise Riga'da oynanacak.