A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Almanya'yı konuk edecek

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.10'da başlayacak.

Başantrenör Daniel Gordo Rios ile milli hentbolcu Doruk Pehlivan, maçın oynanacağı salonda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Rios, elemelerin ilk maçında Avusturya'ya karşı iyi oyun sergilediklerini belirterek "Çok güçlü bir ülkeyle oynadık. Dengeli bir maç oldu. Avusturya müsabakasında iyi bir hava yakaladık. Kora kor mücadele ettik. Hatalarımız da oldu. Ders alarak yolumuza devam edeceğiz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.



Almanya'nın da çok iyi takım olduğuna dikkati çeken Rios, "En iyi şekilde mücadele edip az gol yiyerek, bu müsabakadan galip çıkmaya çalışacağız. Umarım yarın salon dolar. Çok heyecanlıyız. Seyircilere iyi bir maç izletmek ve iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

"TAKIMI ŞAHA KALDIRACAĞIZ"

Milli takımın kaydettiği gelişimle ilgili soru üzerine İspanyol başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 1 yıl içerisinde iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Son topa kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Almanya ile oynayacağımız maçtan da alnımızın akıyla büyük bir zaferle çıkacağımıza inanıyoruz. Son 1 yılda çok çalıştık. Performansımızı en iyi seviyeye getirmek için uğraştık. Ancak temel olarak bazı eksiklerimiz de var. Basit hatalar yapabiliyoruz. Bunların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Sonuç olarak daha yolun başındayız. İyi bir planlamayla takımı şaha kaldıracağız."

Rios, grupta tüm maçları "final havasında" oynamaları gerektiğini de dile getirerek, "Böyle oynarsak sıralamada kendimizi çok farklı bir yerde görebileceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.