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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi 11'inci maçında Sırbistan’a 3-1 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 yenildi

A Milli Erkek Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi 11'inci maçında ’a 3-1 mağlup oldu.

Mücadelenin setleri 25-20, 19-25, 23-25 ve 21-25 sona erdi.

Filenin Efeleri, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’nın ev sahipliğindeki üçüncü haftanın dördüncü ve son maçında 23 Haziran Pazar günü TSİ 17.30’da İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 yenildi - 1

SALON: Stožice Arena

HAKEMLER: Angela Grass (Brezilya), Scott Dziewirz (Kanada)

TÜRKİYE: Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Kaan, Beytullah (L) (Mirza, Samet, Adis)

: Kujundzic, Nedeljkovic, Luburic, Ivovic, Podrascanin, Jovovic, Kapur (L) (Atanasijević, Masulovic)

SETLER: 25-20, 19-25, 23-25, 21-25

SÜRE: 1 saat 35 dakika

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