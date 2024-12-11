A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.



Milli takımın maç programı şöyle:



1. hafta (Xi’an - Çin)



11 Haziran: Sırbistan-Türkiye

13 Haziran: Hollanda-Türkiye

14 Haziran: Türkiye-Polonya

15 Haziran: Çin-Türkiye



2. hafta (Burgaz - Bulgaristan)



25 Haziran: Türkiye-Slovenya

26 Haziran: Türkiye-Ukrayna

28 Haziran: Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran: Türkiye-Fransa



3. hafta (Kanto - Japonya)



16 Temmuz: Türkiye-ABD

17 Temmuz: Türkiye-Almanya

18 Temmuz: Türkiye-Brezilya

20 Temmuz: Türkiye-Arjantin