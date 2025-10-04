A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi katıldı. Ay-yıldızlılar kura çekiminin ardından D Grubu'nda yer aldı.

Milliler, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile eşleşti. Türkiye grup müsabakalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.



2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya

B Grubu: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, İsrail

C Grubu: Finlandiya, Estonya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Danimarka

D Grubu: Türkiye, Romanya, Letonya, Fransa, Almanya, İsviçre