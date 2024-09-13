A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oluyor

2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, yarın Filipinler'de gerçekleştirilecek.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Takım'ın da mücadele edeceği organizasyonun kura çekimi, başkent Manila'da (TSİ) 15.30'da başlayacak ve "Volleyball World YouTube" kanalından canlı yayımlanacak.



İlk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Cezayir, Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Küba, Çekya, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, İran, İtalya, Japonya, Güney Kore, Libya, Hollanda, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve ABD mücadele edecek.



Kura çekimi sonucu 32 takım, dörderli sekiz gruba ayrılacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın beşinci kez katılacağı organizasyonda ev sahibi Filipinler, A Grubu'nda yer alacak. Dünya sıralamasına göre diğer 7 takım da seribaşı olacak.



Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek. Bu turun ardından ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.



2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek.