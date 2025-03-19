A Milli Futbol Takımı, 638. sınavında

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü İstanbul'da Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 638. müsabakaya çıkacak.



Türkiye, 102 yıllık tarihinde 352'si resmi, 285'i özel toplam 637 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.



Ay-yıldızlılar, 273'ü deplasmanda, 275'i Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 870 gol attı, kalesinde 911 gol gördü.



Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 637 karşılaşmanın 553'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI



Milliler, 637 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.



Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.



Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



MONTELLA YÖNETİMİNDE 20. MAÇ



Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 20. sınavını Macaristan karşısında verecek.



Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.



İtalyan teknik adam yönetiminde 14'ü resmi, 5'i özel 19 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 28 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 26 gol gördü.

MACARİSTAN İLE 16. RANDEVU

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süreçte 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.



Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.



SON MAÇ 1 SENE ÖNCE



İki ülke milli takımları arasındaki son karşılaşma geçen yıl oynandı. 22 Mart'ta Macaristan'da oynan özel maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı Macaristan, 48. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip tamamladı.



RESMİ MAÇLARDA GALİBİYETLER EŞİT



Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.



2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.



2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.



İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.



UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

