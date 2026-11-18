A Milli Futbol Takımı, Dünya sıralamasında 2 basamak geriledi
18.11.2026 18:03
A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde Kaım ayında ounadığı iki maçı da kaybetmişti.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarısız sonuçların bedeli FIFA tarafından açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak aşağı inip, 33. sıraya gerilemek oldu.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında iki basamak gerileyerek 33. sırada yer aldı.
FIFA tarafından UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1556 puanla 2 basamak gerileyerek 33. sıraya düştü.
İspanya'nın zirvedeki yerini koruduğu listede, Arjantin ikinci, Fransa üçüncü, İngiltere ise dördüncü sırada bulunuyor. Fas, iki basamak yükselerek 5. sıraya çıktı.
Bir sonraki dünya sıralaması, 16 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 İspanya 2004 -
2 Arjantin 1966 -
3 Fransa 1950 -
4 İngiltere 1938 -
5 Fas 1809 +2
6 Portekiz 1801 -1
7 Brezilya 1800 -1
8 Belçika 1790 -
9 Hollanda 1774 -
10 Kolombiya 1735 +1