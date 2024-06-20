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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak geriledi

FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 42. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak geriledi

Uluslararası Federasyonları Birliği () tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.

İlk 3 sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım                Puan Sıralama Değişimi

1 Arjantin                  1860 -
2 Fransa                    1837 -
3 Belçika                   1797 -
4 Brezilya                  1791 +1
5 İngiltere                 1787 -1
6 Portekiz                 1747 -
7 Hollanda                1746 -
8 İspanya                  1729 -
9 Hırvatistan            1728 +1
10 İtalya                    1724 -1

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