A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamağa çıktı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynayan Türkiye, 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti.



2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya ise 5 basamak yükselerek 3. sıraya çıktı.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.



SIRALAMADA İLK 10'DAKİ ÜLKELER

