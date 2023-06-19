A Milli Futbol Takımı, Galler ile liderlik mücadelesine çıkıyor

024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.



Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 4. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek.



D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.



EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.