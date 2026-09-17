A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de sahaya çıkacak. Bilet fiyatları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın biletleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.



Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları online olarak ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.



BİLET FİYATLARI



Batı Alt Orta Bloklar: 3 bin lira

Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 750 lira

Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Üst Orta Bloklar: 2 bin 250 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Alt: Bin lira

Güney Alt: Bin lira

Kuzey Üst: Bin lira

Güney Üst: Bin lira