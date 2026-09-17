A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de sahaya çıkacak. Bilet fiyatları belli oldu
17.09.2026 08:38
Son Güncelleme: 17.09.2026 09:03
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi yolculuğu başlıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçı genel bilet satışları başladı. İşte ayrıntılar ve bilet fiyatları...
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın biletleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.
Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları online olarak ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.
BİLET FİYATLARI
Batı Alt Orta Bloklar: 3 bin lira
Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 750 lira
Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu Üst Orta Bloklar: 2 bin 250 lira
Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Kuzey Alt: Bin lira
Güney Alt: Bin lira
Kuzey Üst: Bin lira
Güney Üst: Bin lira
Mbappe daha önce de Türkiye'ye karşı forma giymişti.