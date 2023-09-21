A Milli Futbol Takımı'nda bir ayrılık daha: Kenan Koçak istifa etti

Teknik Direktör Stefan Kuntz'un, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Kenan Koçak da görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ayrılıklar da sevdaya dahildir" başlığıyla bir açıklama yayınlayan Koçak, "Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki görevim bugün itibariyle sona erdi ama milli takıma bağlılığım, inancım hiç bitmeyecek. İki yıldır tüm çabalarımla Ay-Yıldızlı formanın başarısı için çalıştım." dedi.

"KABUL ETMEDİM"



Koçak, "Kuntz'un ayrılığından sonra benim kalmam istendi ama yeni ekibimizin önünü açmak adına bu kutsal görevi ikinci kez kabul edemedim." diye konuştu.

