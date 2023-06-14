A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak idmanı yarıda bıraktı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına devam ediyor. Sakatlığı süren Çağlar Söyüncü ve dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu antrenmana katılmadı.



İdman sırasında boyun spazmı yaşayan Ozan Kabak ise çalışmayı yarıda bıraktı.



Sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosunda yer almayan Cenk Tosun, Ay-Yıldızlı ekibin antrenmanını ziyaret etti.



A Milli Takım bugün karşılaşma için Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek. 16 Haziran’da Skonto Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak.

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