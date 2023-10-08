A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da toplanacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.



OMUZ ÇIKIĞI SEBEBİYLE TESTE TABİ TUTULDU

Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak'a bugün Almanya'da çeşitli testler uygulandı.

TFF TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yapılan testler sonucunda, Ozan'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Milli Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından dolayı aday kadrodan çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi.

RAYYAN BANİYA KADROYA DAHİL EDİLDİ

Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, millilerin bu akşam İstanbul'da başlayacak kampında yer alacak.