A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Beşiktaşlı sol bek Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 13:21

A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı

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Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz sakatlığı nedeniyle millilerin aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın 14 Haziran Salı günü UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile oynanacak karşılaşma öncesi aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Rıdvan'ın milli takım kafilesiyle bugün Lüksemburg'dan İzmir'e seyahat edeceği, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacağı kaydedildi.

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