A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella gelişmesi

TFF, teknik direktör Stefan Kuntz ile yollarını ayırmıştı.

Bu kararın ardından A Milli Futbol Takımı için muhtemel adaylardan birisi Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'ydı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Calcio Mercato'nun haberine göre, İtalyan deneyimli teknik adamın TFF'den düşünmek için süre istediği kaydedildi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI



A Milli Takım’da yeni teknik direktör adayları da netleşiyor. Öne çıkan isimler Abdullah Avcı, Fatih Terim, Sergen Yalçın, Joachim Löw ve Vincenzo Montella.



Adaylarla görüşecek olan Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü kısa süre içinde belirlemesi bekleniyor.