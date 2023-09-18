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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella gelişmesi

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un gönderilmesinin ardından boşalan koltuğa düşünülen adaylardan biri Vincenzo Montella'ydı. İtalyan teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) düşünmek için süre istediği kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella gelişmesi

, teknik direktör Stefan Kuntz ile yollarını ayırmıştı.

Bu kararın ardından A Milli Takımı için muhtemel adaylardan birisi Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'ydı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Calcio Mercato'nun haberine göre, İtalyan deneyimli teknik adamın TFF'den düşünmek için süre istediği kaydedildi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

A Milli Takım’da yeni teknik direktör adayları da netleşiyor. Öne çıkan isimler Abdullah Avcı, Fatih Terim, Sergen Yalçın, Joachim Löw ve Vincenzo Montella.

Adaylarla görüşecek olan Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü kısa süre içinde belirlemesi bekleniyor.

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