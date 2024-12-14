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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinin belli olmasının ardından maç fikstürü de belli oldu. A Milliler gruptaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, elemelerde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?)

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?)

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