A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, elemelerde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.



Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.



A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:



4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye



7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı



11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye



14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan



15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan



18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye