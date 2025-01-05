A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul vefat etti (Yılmaz Urul kimdir?)
A Milli Futbol Takımı’nın eski kalecisi Yılmaz Urul 82 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Yılmaz Urul, futbol kariyerine İstanbulspor takımında başlamıştı.
Bir dönem İstanbulspor, Fenerbahçe ve Mersin İdman Yurdu formaları giyen eski milli kaleci Yılmaz Urul 82 yaşında hayatını kaybetti. 1942 doğumlu Urul, A Milli Takım formasını 3 defa giymişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım’ın eski kalecisi Yılmaz Urul’un hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada;
''Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Yılmaz Urul, 4 kez U18, 2 kez U21 ve 4 kez de A Millî olmak üzere toplam 10 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbulspor'da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu'nda da görev yapmıştı.
Yılmaz Urul'un cenazesi 5 Ocak 2024 (bugün) Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.
Merhum Yılmaz Urul'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.'' ifadelerini kullandı.
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