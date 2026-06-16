A Milli Futbol Takımı’nın maçında düdük çalacak hakem belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile oynayacağı mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.



FIFA'nın açıklamasına göre Barton'un yardımcılığını, aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua'dan Antonio Pupiro yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Jamaika'dan Oshane Nation olacak.



35 yaşındaki hakem Barton, son olarak Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda Irak ile Bolivya arasındaki karşılaşmada düdük çalmıştı.