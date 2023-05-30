A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Galler'in aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da karşılaşacağı rakibi Galler'in aday kadrosu belli oldu.



Teknik direktör Rob Page tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer aldı;:



KALECİ: Wayne Hennessey (Nottingham Forest FC), Danny Ward (Leicester City FC), Adam Davies (Sheffield United FC)



DEFANS: Joe Rodon (Stade Rennais FC), Ben Cabango (Swansea City AFC), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Joe Low (Walsall FC), Connor Roberts (Burnley FC), Morgan Fox (Stoke City FC), Neco Williams (Nottingham Forest FC), Ben Davies (Tottenham Hotspur FC)



ORTA SAHA: Ethan Ampadu (Spezia Calcio), Joe Morrell (Portsmouth FC), Jordan James (Birmingham City FC), Daniel James (Fulham FC), Nathan Broadhead (Ipswich Town FC), Aaron Ramsey (OGC Nice), Harry Wilson (Fulham FC), Ollie Cooper (Swansea City AFC), Luke Harris (Fulham FC), Brennan Johnson (Nottingham Forest FC), David Brooks (AFC Bournemouth), Liam Cullen (Swansea City AFC)



FORVET: Kieffer Moore (AFC Bournemouth), Tom Bradshaw (Milwall FC)





Galler, Türkiye mücadelesi öncesinde gruptaki üçüncü maçında 16 Haziran Cuma günü kendi sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Galler'in Cardiff kentindeki Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

