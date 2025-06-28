A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını tamamladı

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, son bölümde ise şut çalıştı.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de antrenmanı salonda takip etti.



DÜNYA KUPASI ELEMELERİNİN SON BİLETİ SAHİBİNİ BULACAK



Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye karşılaşması, yarın saat 11.45'te başlayacak.



Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına dahil olacak son ülke, bu maçla belirlenecek.



Milliler, Litvanya'yı yenmesi halinde Almanya ve Çekya'nın katılımları önceden kesinleştiği için Dünya Kupası elemelerinde yer alma hakkı kazanacak.