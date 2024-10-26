A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Romanya, 10 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak. Zorlu maçlar öncesi millilerin 16 kişilik aday kadrosu belli oldu. Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milli takım, 3 Kasım'da İstanbul'da toplanacak.

