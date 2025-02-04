A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın biletleri tükendi
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oynayacağı İzlanda maçının biletleri tükendi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 6 Şubat Perşembe günü oynayacağı İzlanda maçının biletleri bitti.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, Kocaeli'de saat 19.00'da oynanacak müsabakanın biletlerinin tamamının tükendiği belirtildi.
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