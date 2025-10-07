A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu

11-17 Mart 2026 tarihleri arasında, bir penceresi Türkiye'nin ev sahipliğinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası kura çekiminin ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde Ay-yıldızlılar, Arjantin, Avustralya, Kanada, Macaristan ve Japonya ile eşleşti.



Her eleme turnuvası sonunda, kıta şampiyonu ile birlikte ilk üç sırayı alan takımlar 4-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Berlin'in ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026’ya katılma hakkı elde edecek. Ancak hem kıta şampiyonunun hem de ev sahibi Almanya’nın yer aldığı grupta yalnızca iki takım, Dünya Kupası vizesi alacak.