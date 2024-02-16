A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri açıklandı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Olimpiyat Elemeleri 2024’ün sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı.



Sıralamada Almanya ve Macaristan en büyük yükselişi gösterirken Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı 405,5 puanla 14’üncü sıradaki yerini korudu.



İlk 10’un değişmediği listenin en başında ABD, ikinci sırada Çin ve üçüncü sırada ise Avustralya bulunurken, dördüncü İspanya ve beşinci Kanada oldu.



Almanya, Paris 2024 Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvası'na bilet almaya hak kazanarak tarihi bir başarı elde etti ve ilk kez Olimpiyat Oyunları’na katılacak. Bu başarının ardından sıralamada 6 basamak yükselerek 19’unculuğa yerleşen Almanya, ilk 20 içine girmiş oldu.

Öte yandan Macaristan, son dönemde ilk kez dünya çapında mücadele etti ve Paris 2024'ü tek basketle kaçırsalar da sıralamada beş basamak yükselerek 16’ncılığa yerleştiler.



Brezilya hariç, FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması’nda ilk 10’da yer alan her ülke Paris 2024’e katılma hakkı kazandı.



Sıralamada ilk 20’de yer alan ülkeler şu şekilde:



1. ABD 834,8 puan

2. Çin 686 puan

3. Avustralya 668,8 puan

4. İspanya 658,1 puan

5. Kanada 653,4 puan

6. Belçika 652,8 puan

7. Fransa 649,2 puan

8. Brezilya 598 puan

9. Japonya 594,2 puan

10. Sırbistan 580,3 puan

11. Porto Riko 495,1 puan

12. Nijerya 490,1 puan

13. Kore 444,8 puan

14. Türkiye 405,5 puan

15. İtalya 378,4 puan

16. Macaristan 357,7 puan

17. Bosna Hersek 341,4 puan

18. Yunanistan 338,8 puan

19. Almanya 322,8 puan

20. Mali 322,5 puan