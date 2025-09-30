A Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'da sahaya çıkıyor

UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile 24 ve 28 Ekim tarihlerinde play-out mücadelesi yapacak A Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'da Arnavutluk ile iki hazırlık maçı oynayacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, rakibiyle ilk mücadelesini 28 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapacak.



İkinci hazırlık maçı ise Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda 1 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak.



Milliler, 9 Aralık'ta çekilecek 2027 Dünya Kupası Elemeleri Grubu kura çekimi öncesi hazırlık maçlarını tamamlamış olacak. Grup müsabakaları ise şubat ayında başlayacak.