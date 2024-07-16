A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarını tamamladı

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, grubun altıncı ve son maçında yarın karşılaşacağı Macaristan mücadelesinin hazırlıklarını Alcufer Stadyumu'nda bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmana dinamik ısınma ile başlayan Milliler, hücum, savunma ve duran toplar üzerine çalışmalar yaptı.



A Milli Kadın Futbol Takımı, antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma düzenledi. Ay-yıldızlılar, antrenman öncesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına takım halinde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

