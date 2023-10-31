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A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'ne yükseldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'ne yükseldi

UEFA Uluslar C Ligi 2'nci Grup'ta yer alan A Milli Takımı, Çorum’da oynanan maçta Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti.

4'te 4 yaparak 12 puana yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 14'üncü dakikada Birgül Sadıkoğlu kaydetti.

14. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. İlayda Civelek'in pasında ceza sahası içindeki Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime çalımlayarak topu boş ağlara yuvarladı. 1-0

90+2 dakikada ay-yıldızlı takımın atağında Arzu Karabulut'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Schlime topu bloke etti.

Karşılaşmayı Türkiye 1-0 kazandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'ne yükseldi - 1

AY-YILDIZLI TAKIM ULUSLAR B LİGİ'NE ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Elazığ'da oynanan maçta Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Ay-yıldızlı takım, galibiyeti Çorumlu futbolseverlerle birlikte kutladı.

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