A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'ne yükseldi

AY-YILDIZLI TAKIM ULUSLAR B LİGİ'NE ÇIKMAYI GARANTİLEDİ



Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Elazığ'da oynanan maçta Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.



Ay-yıldızlı takım, galibiyeti Çorumlu futbolseverlerle birlikte kutladı.