A Milli Kadın Futbol Takımı’nda İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu

1 Temmuz 2024 tarihinde Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan Milliler, 9 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek ve Kocaeli'ye geçecek. Maç gününe kadar burada çalışacak olan Milli Takım, 12 Temmuz 2024 tarihinde Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda 5. maçında İsviçre ile karşılaşacak. 13 Temmuz 2024 tarihinde Budapeşte'ye gidecek olan ay-yıldızlılar, 16 Temmuz 2024 tarihinde Macaristan ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.



1. Grup'taki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilen, daha sonra İstanbul'da geri düşmesine rağmen Macaristan'ı 2-1 mağlup eden Milliler, Erzincan'da Azerbaycan'ı 1-0 mağlup edip, deplasmanda rakibine aynı skorla yenilmişti.