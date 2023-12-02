NTV.COM.TR’ye geri dön

A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 5’te 5

UEFA Uluslar C Ligi 2’nci Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 5'inci hafta maçında deplasmanda Litvanya’yı 4-0 yenerek 5’te 5 yaptı. İşte maçtan öne çıkanlar...

A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 5’te 5

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

UEFA Uluslar C Ligi 2’nci Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 5'inci hafta maçında deplasmanda Litvanya’yı 4-0 yenerek 5’te 5 yaptı.

Vilnius’ta bulunan LFF Stadı’nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Litvanya’ya konuk oldu. Milliler müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Gülbin Hız, 20’inci dakikada Yağmur Uraz ve 53’üncü dakikada kendi kalesine Neverdauskaite ve 89’uncu dakikada Meryem Çal kaydetti.

Daha önce UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen milli takım, gruptaki 6’ncı ve son maçında 5 Aralık 2023 Salı günü Mersin Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: LFF
HAKEMLER: Olivia Tschon, Amina Gutschi, Sara Telek
LİTVANYA: Seskute, Mikutaite (Dk. 59 Andrijevskyte), Sarkanaite, Liuzinaite (Dk. 60 Bernotaite), Neverdauskaite, Rogaciova, Galkina, Velickaite (Dk. 72 Zizyte), Supelyte (Dk. 81 Jasaityte), Kazarina, Griksaite (Dk. 72 Girzutaite)
TÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Ümran Özev (Dk. 62 Büşra Kuru), Gülbin Hız (Dk. 46 Dilara Deli), Eda Karataş, İlayda Civelek, Meryem Çal, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 79 Arzu Karabulut), Ebru Topçu (Dk. 63 Elif Keskin), Miray Cin, Ece Türkoğlu, Yağmur Uraz (Dk. 46 Derya Arhan)
GOLLER: Dk. 10 Gülbin Hız, Dk. 20 Yağmur Uraz, Dk. 53 Neverdauskaite (Kendi kalesine), Dk. 89 Meryem Çal (Türkiye)
SARI KART: Velickaite (Litvanya)

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;