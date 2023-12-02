A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 5’te 5

UEFA Uluslar C Ligi 2’nci Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 5'inci hafta maçında deplasmanda Litvanya’yı 4-0 yenerek 5’te 5 yaptı.



Vilnius’ta bulunan LFF Stadı’nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Litvanya’ya konuk oldu. Milliler müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Gülbin Hız, 20’inci dakikada Yağmur Uraz ve 53’üncü dakikada kendi kalesine Neverdauskaite ve 89’uncu dakikada Meryem Çal kaydetti.



Daha önce UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen milli takım, gruptaki 6’ncı ve son maçında 5 Aralık 2023 Salı günü Mersin Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN NOTLAR



Stat: LFF

HAKEMLER: Olivia Tschon, Amina Gutschi, Sara Telek

LİTVANYA: Seskute, Mikutaite (Dk. 59 Andrijevskyte), Sarkanaite, Liuzinaite (Dk. 60 Bernotaite), Neverdauskaite, Rogaciova, Galkina, Velickaite (Dk. 72 Zizyte), Supelyte (Dk. 81 Jasaityte), Kazarina, Griksaite (Dk. 72 Girzutaite)

TÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Ümran Özev (Dk. 62 Büşra Kuru), Gülbin Hız (Dk. 46 Dilara Deli), Eda Karataş, İlayda Civelek, Meryem Çal, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 79 Arzu Karabulut), Ebru Topçu (Dk. 63 Elif Keskin), Miray Cin, Ece Türkoğlu, Yağmur Uraz (Dk. 46 Derya Arhan)

GOLLER: Dk. 10 Gülbin Hız, Dk. 20 Yağmur Uraz, Dk. 53 Neverdauskaite (Kendi kalesine), Dk. 89 Meryem Çal (Türkiye)

SARI KART: Velickaite (Litvanya)