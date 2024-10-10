A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 kişilik açıklanan geniş kadro, iki etaplık kamp sürecinden geçecek. İlk etapta Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan oyuncular, 14 Ekim'den itibaren Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalara başlayacak.



Galatasaray'ın 17 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadı'nda Roma ile oynayacağı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçından sonra Gamze Nur Yaman, Eda Karataş, Ebru Topçu ve Arzu Karabulut, A Milli Takım'a dahil olacak.



Yurt dışından kadroya davet edilen oyuncular da FIFA takvimi çerçevesinde 21 Ekim'den itibaren kampa dahil olacak. Yapılacak çalışmaların ardından 31 kişilik geniş kadro, 24'e düşürülecek.

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz kapatıp B Ligi'ne yükselen ay-yıldızlılar, 1. Grup'ta oynadığı maçlar sonucunda 9 puanla 2. sırada yer alarak Türk kadın futbol tarihinde ilk kez 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için play-off oynama hakkı kazandı.



Milliler, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Ukrayna ile Esenler Erok Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi ise 29 Ekim'de Moldova'nın Başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadı'nda oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı turu geçmesi halinde Belçika-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle kasım ayında play-off 2. turunda karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidecek.