A Milli Kadın Futbol Takımı'nın play-off’taki rakibi Ukrayna oldu

UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek için tarihinde ilk kez play-off’lara kalan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın genel merkezinde çekilen kura çekimi sonucu Türkiye, Ukrayna ile eşleşti. 1. Tur Play-Off ve 2. Tur Play-Off olarak çift maçlı usule göre oynanacak karşılaşmalarda, EURO 2025’e gidecek son 7 takım belirlenecek. İlk tur maçları 23-29 Ekim, kazanan takımların karşılaşacağı 2. Tur maçları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

