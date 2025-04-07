A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Slovenya

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında 8 Nisan Salı günü Slovenya'yı Sivas'ta konuk edecek.



Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Fabienne Michel yönetecek.



Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya'ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.



Milliler, grupta topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



Slovenya ise grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.