A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Romanya maçları aday kadrosu açıklandı

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Futbol Takımı, şubat ayında Antalya'da hazırlık kampı yapacak.



17 Şubat Cumartesi günü Antalya Side'de toplanacak olan milliler, Yunanistan ve Romanya ile hazırlık maçları oynayacak.



25 Şubat Pazar günü Emirhan Spor Kompleksi'nde saat 15.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek Ay-yıldızlılar, 28 Şubat Çarşamba günü Manavgat Stadyumu'nda saat 15.30'da Romanya ile hazırlık maçı oynayacak.



5 Mart 2024 tarihinde UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde UEFA Uluslar B Ligi kura çekimi yapılacak ve milli takımın rakipleri ile maç takvimi belirlenecek.



A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından Yunanistan ve Romanya maçları için belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:



Kaleciler



Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)

Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü)

Göknur Güleryüz (Fenerbahçe)



Defans



Didem Karagenç (Beşiktaş)

Gülbin Hız (Fenerbahçe)

Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K)

Büşra Kuru (Sc Sand 1946)

Dilara Deli (Sporting Charleroi)

Yaşam Göksu (Fenerbahçe)

Narin Yakut (Fatih Karagümrük)



Orta saha



İlayda Civelek (Fenerbahçe)

Ebru Topçu (Galatasaray)

Rojin Polat (Sydney University Soccer Football Club)

Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü)

Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe)

Eda Karataş (Galatasaray)

Birgül Sadıkoğlu (Ud Tenerife)

Busem Şeker (Fenerbahçe)

Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge)

Ece Türkoğlu (Fenerbahçe)

Miray Cin (Msv Duisburg)

Elif Keskin (Beşiktaş)

Arzu Karabulut (Galatasaray)



Forvet



Yağmur Uraz (Fenerbahçe)

Melike Öztürk (Fatih Karagümrük)

Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe)

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