A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını sürdürüyor.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'da kamp yapan milli takım, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde detaylı tarama testinden geçti.



Antrenmanlarını başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdüren milliler, yarın Ankara kampını tamamlayacak.



Ay-yıldızlı kafile, güncellenecek kadrosuyla 23 Eylül'de Portekiz'e gidecek. Batalha'da kampa girecek A Milli Kadın Hentbol Takımı, Portekiz ve Brezilya ile hazırlık turnuvasında karşılaşacak.