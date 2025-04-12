NTV.COM.TR

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya'yı ağırlayacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur play-off rövanş maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya'yı ağırlayacak

Amasya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak maçta, Karadağlı hakem çifti Jelena Vujacic ile Andjelina Kazanegra düdük çalacak.

A Milli Takım, 'da oynanan ilk maçı 39-26 kaybetmişti.

Türkiye, rakibini 8 veya daha fazla farkla mağlup etmesi durumunda, tarihinde ilk kez Dünya Kadınlar Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...