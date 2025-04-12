A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya'yı ağırlayacak

Amasya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak maçta, Karadağlı hakem çifti Jelena Vujacic ile Andjelina Kazanegra düdük çalacak.



A Milli Takım, Avusturya'da oynanan ilk maçı 39-26 kaybetmişti.



Türkiye, rakibini 8 veya daha fazla farkla mağlup etmesi durumunda, tarihinde ilk kez Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.