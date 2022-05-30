A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında yarın İtalya ile karşılaşacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.05.2022 - 10:21

A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın İtalya ile karşılaşacak

Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ilk hafta maçları, 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda milli sporcular Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç ve Aylin Acar yer alıyor.

2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Takımı'nın maç programı şu şekilde:

31 MAYIS SALI

15.30 Tayland-Bulgaristan

18.30 Türkiye-İtalya

1 HAZİRAN ÇARŞAMBA

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 HAZİRAN PERŞEMBE

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 HAZİRAN CUMA

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 HAZİRAN CUMARTESİ

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 HAZİRAN PAZAR

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika

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