A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın İtalya ile karşılaşacak

Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ilk hafta maçları, 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.



Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda milli sporcular Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç ve Aylin Acar yer alıyor.



2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:



31 MAYIS SALI



15.30 Tayland-Bulgaristan



18.30 Türkiye-İtalya



1 HAZİRAN ÇARŞAMBA

15.30 Belçika-Sırbistan



18.30 Çin-Hollanda



2 HAZİRAN PERŞEMBE



13.00 Tayland-Sırbistan



16.00 Bulgaristan-Hollanda



19.00 Belçika-İtalya



3 HAZİRAN CUMA



13.00 Sırbistan-Bulgaristan



16.00 Hollanda-İtalya



19.00 Türkiye-Çin



4 HAZİRAN CUMARTESİ



13.00 Tayland-Belçika



16.00 Çin-İtalya



19.00 Türkiye-Bulgaristan



5 HAZİRAN PAZAR



13.00 Sırbistan-Hollanda



16.00 Tayland-Çin



19.00 Türkiye-Belçika