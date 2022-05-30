A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın İtalya ile karşılaşacak

Haberler - Anadolu Ajansı 30.05.2022 - 10:21
Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ilk hafta maçları, 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.
Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda milli sporcular Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç ve Aylin Acar yer alıyor.
2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:
31 MAYIS SALI
15.30 Tayland-Bulgaristan
18.30 Türkiye-İtalya
1 HAZİRAN ÇARŞAMBA
15.30 Belçika-Sırbistan
18.30 Çin-Hollanda
2 HAZİRAN PERŞEMBE
13.00 Tayland-Sırbistan
16.00 Bulgaristan-Hollanda
19.00 Belçika-İtalya
3 HAZİRAN CUMA
13.00 Sırbistan-Bulgaristan
16.00 Hollanda-İtalya
19.00 Türkiye-Çin
4 HAZİRAN CUMARTESİ
13.00 Tayland-Belçika
16.00 Çin-İtalya
19.00 Türkiye-Bulgaristan
5 HAZİRAN PAZAR
13.00 Sırbistan-Hollanda
16.00 Tayland-Çin
19.00 Türkiye-Belçika