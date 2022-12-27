A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Daniele Santarelli dönemi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, Giovanni Guidetti'den boşalan başantrenörlük görevine Daniele Santarelli'nin getirildiği açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Sırbistan’la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Santarelli'nin göreve getirildiği duyuruldu.
Anlaşmanın detayları gelecek hafta, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Daniele Santarelli’nin beraber düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklanacak.
Daniele Santarelli'nin kariyeri
2012-13 Robursport Volley Pesaro (Yardımcı Antrenör)
2013-14 Robur Tiboni Volley Urbino (Yardımcı Antrenör)
2014-15 Pomi Casalmaggiore (Yardımcı Antrenör)
2015-17 Imoco Volley Conegliano (Yardımcı Antrenör)
2017 Imoco Volley Coneglian (Başantrenör)
Başarılar
1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2020-21)
3 Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü (2016-17, 2018-19, 2021-22)
1 Şampiyonlar Ligi ikinciliği (2017-18)
2 Kulüpler Dünya şampiyonluğu (2019-20, 2022-23)
1 Kulüpler Dünya üçüncülüğü (2021-22)
6 İtalya Ligi şampiyonluğu (2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22)
1 İtalya Ligi ikinciliği (2016-17)
4 İtalya Kupası şampiyonluğu (2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22)
2 İtalya Kupası ikinciliği (2017-18, 2018-19)
6 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu (2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23)
Milli Takımlar
2018-22 Hırvatistan Milli Takımı (Başantrenör)
2022 Sırbistan Milli Takımı (Başantrenör)
1 Gloria Cup ikinciliği (2019-Hırvatistan)
2 Avrupa Ligi ikinciliği (2019, 2021-Hırvatistan)
1 Milletler Ligi üçüncülüğü (2022-Sırbistan)
1 Dünya şampiyonluğu (2022-Sırbistan)