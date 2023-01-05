A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Daniele Santarelli dönemi başladı: Türkiye dünya şampiyonu bir antrenörü getirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli, düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplandırdı.



Üstündağ, göreve gelmelerinin ardından ilk olarak Giovanni Guidetti ile anlaşmaya vardıklarını ve 5 yıllık bir yolculuk yaşadıklarını ifade ederek, “Teknik ekibimizle, Dünya Şampiyonası sonrasında karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bugün sizlerin de huzurunuzda son Dünya Şampiyonu Sırbistan ile şampiyonluk yaşamış, Antalya’daki Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Imoco Volley ile şampiyon olan Daniele Santarelli ile imza töreni düzenliyoruz. Ülkemizin ne kadar güzel organizasyonlar yaptığını, çıtanın ne kadar yüksek olduğunu, heyecanın ne kadar üst noktada olduğunu biz voleybolda yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu takımı başarıya götürmek için çok ciddi çaba sarf ettik” diye konuştu.

"TÜRKİYE DÜNYA ŞAMPİYONU BİR ANTRENÖRÜ GÖREVE GETİRDİ"



Santarelli’nin Sırbistan Milli Takımı’yla 2 yıllık anlaşması olduğunu da hatırlatan Üstündağ, şunları söyledi:



“Santarelli’nin Sırbistan’la 2 yıllık kontratı vardı. Bu 2 yıllık kontratında hayali, hedefi ve heyecanının bizden çok daha üst noktada olduğunu gördük. Kendisinin de bazı hayallerini Türk Milli Takımı’yla yaşayacağını gördük. Bu vesileyle kendisiyle prensip anlaşmasına vardık. Genç, dinamik, heyecanı ve hayali olan bir arkadaşımız. Türkiye, hem kulüplerde hem de milli takımlarda Dünya Şampiyona olan bir antrenörü göreve getirdi. Dünyanın en iyi antrenörünü göreve getirdik. Bu da bana destek veren yönetimimin başarısıdır. Sırbistan Voleybol Federasyonu da bize çok kolaylık sağladı. Santarelli’yi çok sevdiklerini ve hocanın böyle bir projede rol almasına yardımcı olacaklarını söylediler.”

“BİR GÜN TÜRKİYE’DE ÇALIŞACAĞIMI BİLİYORDUM"



Daniele Santarelli, kendisi için çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, “İşimi yapmak için doğru yerde olduğumu hissediyorum” dedi.



Sırbistanlı yetkililere teşekkür eden Santarelli, “Bir gün Türkiye’de çalışacağımı biliyordum ve doğru zamanın bu olduğunu düşünüyorum. Benim için artık yeni bir hedef var. İşimi yapmak için doğru yerde olduğumu hissediyorum. Türkiye ve İtalya, dünyada voleybol için çalışabileceğiniz ve oynayabileceğiniz en iyi ülkeler. Ben çok şanslıyım çünkü bu 2 ülkede de çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de voleybolun ne kadar sevildiğini ve ne kadar büyük fırsatlar olduğunu bildiğini anlatan Santarelli, “Bana bu fırsatı verdikleri için çok mutlu oldum. Federasyonun tüm yetkililerine bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Ben buradaysam sizin sayenizde buradayım. Yaptığım işle, gösterdiklerimle iyi bir antrenör olduğuma ve en iyisini yapacağıma sizi ikna edeceğim.” diye konuştu.



Santarelli çalışmak için doğru yerde olduğunu yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türkiye’de şu ana kadar şampiyonluk kazanılmadı. Bunu ortaya çıkarmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum ve umarım ki bunu hep birlikte yapabiliriz. Bugün için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünün bitmesini hiç istemiyorum ama tabii ki gerçekler var ve yarın dönmem gerekiyor. Kulübüme dönüp işimi yapacağım ama kulüpteki işler bitince dönüp işimi yapacağım. Bu yaz harika bir dönem olacak bizim için çünkü 3 önemli turnuva var. Bana inandığı için başkanıma çok teşekkür ediyorum."

