A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Çin oldu

South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.



Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.



Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:



10.00 Çin-Türkiye



14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti



18.00 ABD-Polonya



22.00 İtalya-Sırbistan



