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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Çin oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Çin oldu

South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

A Milli Kadın Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:

10.00 Çin-Türkiye

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya-Sırbistan

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