A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine 2. torbadan katılan Türkiye, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile eşleşti.



FIVB Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.



Şampiyonada gruplara göre ülkelerin dağılımı şöyle:



A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya.



B Grubu: Polonya, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan.



C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan.



D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya.



