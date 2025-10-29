NTV.COM.TR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.

A Milli Kadın Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun grup etabı karşılaşmaları, 4-11 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Türkiye'nin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

Kadro

Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy
Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk
Libero: Selin Adalı

Maç programı

4 Kasım Salı:
16.00 Türkiye-İran
6 Kasım Perşembe:
16.00 Türkiye-Afganistan
9 Kasım Pazar:
16.00 Türkiye-Azerbaycan
11 Kasım Salı:
13.00 Türkiye-Tacikistan

