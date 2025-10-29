A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun grup etabı karşılaşmaları, 4-11 Kasım tarihlerinde oynanacak.



Türkiye'nin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:



Kadro



Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk

Libero: Selin Adalı



Maç programı



4 Kasım Salı:

16.00 Türkiye-İran

6 Kasım Perşembe:

16.00 Türkiye-Afganistan

9 Kasım Pazar:

16.00 Türkiye-Azerbaycan

11 Kasım Salı:

13.00 Türkiye-Tacikistan